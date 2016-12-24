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Археологи розшукали неймовірну знахідку в Єгипті

Археологи розшукали неймовірну знахідку в Єгипті
Багаторічні пошуки, які ведуться на території Єгипту, знову дали свій результат, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів, оприлюднених ресурсом «Букви».

Так, кілька днів тому команда археологів знайшла на території некрополя Куббет ель-Хава стародавню стіну. Кілька відомих експертів з древностей, опитаних з цього приводу журналістами, вже встигли дати свою оцінку несподіваній знахідці. Наприклад, очільник відділу історичних пам’яток археологічних районів Асуана та Нубії Наср Салама назвав відкриття вчених «приголомшливим».

Ведучи розкопки на території некрополя, археологи знайшли під пішохідною доріжкою доволі стародавню стіну. За їх оцінками, остання була побудована у 2278-2184 роках до нашої ери, тобто її вік налічує більше чотирьох тисяч років. Здається, що стіна захищає вхід до гробниці, яка знаходяться ще далі під землею. З огляду на те, що перед стіною було знайдено уламки глиняного посуду пізніших періодів, можна зробити висновки, що древні єгиптяни відвідували її кілька сотень років поспіль. Нагадаємо, зараз найбільш відомими гробницями в Єгипті вважаються піраміди в Гізі, які слугували для захоронення правителів (фараонів). Тим не менш, заможні стародавні єгиптяни також будували на для власного захоронення доволі багаті архітектурні комплекси, які час від часу, як і цього разу, знаходять археологи.
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