валюта
СпецтемаПортников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Пожар на складе пиротехники в Китае - есть пострадавшие

Пожар на складе пиротехники в Китае - есть пострадавшие
Reuters сообщает, что сегодня власти Китая заявили о гибели двух людей, произошедшей вследствие взрыва на подпольном складе пиротехнических материалов. Трагедия произошла в северной провинции Китая – Хэбэй, - передает replyua.net.

Одни за другим два взрыва произошли с интервалом в 1 час в деревне, находящейся в районе сталелитейного завода на окраине Тянь-Шань. Китайские государственные СМИ сообщают, что в социальных сетях были распространены фотографии и видеозаписи огромного столпа дыма над жилыми домами, один из которых был уничтожен до основания в результате двух мощных взрывов. Сейчас на месте работают спасатели, известно о двух погибших, а также нескольких раненных.

Официальное информационное агентство Китая «Синьхуа» сообщает, что предварительное расследование показало, что взрыв был вызван пожаром на нелегальном частном складе фейерверков и других пиротехнических материалов. Подозреваемый, которому принадлежал этот склад, уже задержан полицией.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Худшие предположения подтвердились, - эксперт
Важное за сутки
23 дек 2016
8869

Стрелков рассказал о боях на Донбассе, больших потерях и дезертирстве боевиков

Один из бывших главарей пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Стрелков, также известны обществу как Гиркин, обнародовал информацию о серьезных боевых действиях, которые, по его словам, сегодня

Последние новости

Банки Украины в три раза сократили убыток

В Турции начато расследование против 10 000 пользователей социальных сетей

Кремль знову намагається вказувати які пам’ятники демонтувати, а які – залишати. Цього разу – полякам

Пожар на складе пиротехники в Китае - есть пострадавшие

Індійка, яку вважали мертвою, повернулась додому після сорока років відсутності

Первое Рождество в Европе в состоянии повышенной боевой готовности - СМИ

Ирина Геращенко: Кремль отказал Украине в обмене пленными

Потепление в Арктике бьет все рекорды - ученые

Політолог розповіла у чому слабкість російської пропаганди

Более полусотни участников ПЕН-центра РФ просят Путина освободить Сенцова

В Польше назревает политический кризис

У мережі обговорюють новину, що Савченко вирішила втекти від політичних переслідувань до Росії

Беларусь засудила репортера Associated Press за статью о радиоактивном сыре

Рабинович: Путін і його прибічники сильно нервували, а потім ображались через цей закон на США

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

Манн: страны, которые голосовали против Израиля, об этом горько пожалеют

В Украине на 5 гривен подорожают сигареты, - Когут

Тарас Черновил: Сегодня в День рождение отца мы бы могли жить в совсем другой Украине

Старейшая горилла в мире отпраздновала рекордный юбилей

Президент хочет покрыть нужду «ПриватБанка» в капитале деньгами акционеров, - СМИ

 Новости за день