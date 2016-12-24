Пожар на складе пиротехники в Китае - есть пострадавшие

Reuters сообщает, что сегодня власти Китая заявили о гибели двух людей, произошедшей вследствие взрыва на подпольном складе пиротехнических материалов. Трагедия произошла в северной провинции Китая – Хэбэй, - передает replyua.net.
Одни за другим два взрыва произошли с интервалом в 1 час в деревне, находящейся в районе сталелитейного завода на окраине Тянь-Шань. Китайские государственные СМИ сообщают, что в социальных сетях были распространены фотографии и видеозаписи огромного столпа дыма над жилыми домами, один из которых был уничтожен до основания в результате двух мощных взрывов. Сейчас на месте работают спасатели, известно о двух погибших, а также нескольких раненных.
Официальное информационное агентство Китая «Синьхуа» сообщает, что предварительное расследование показало, что взрыв был вызван пожаром на нелегальном частном складе фейерверков и других пиротехнических материалов. Подозреваемый, которому принадлежал этот склад, уже задержан полицией.