Індійка, яку вважали мертвою, повернулась додому після сорока років відсутності

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Незвичайна і драматична подія сталась днями в одному зі штатів Індії, - про це replyua.net інформує з посиланням на інформаційний ресурс ВВС.Так, громадянка Індії на ім’я Віласа Деві відвідала власне село після сорока років відсутності. У 1976 році, ще у цьому селі її вкусила змія, внаслідок чого жінка впала у стан, схожий на кому. Родичі, вважаючи, що вона померла, вирішили провести обряд поховання. З огляду на давню традицію, тіло не піддали кремації, як це відбувається зазвичай, а пустили за течією Гангу. На кілька сотень кілометрів вниз по течії її тіло прибилось до одного рибальського селища, розташованого на березі. Рибалки підібрали і вилікували жінку, після чого вона залишилась жити у цьому населеному пункті. Віласа Деві стверджує, що не пам’ятала ні про два своїх попередніх шлюби, ні про власних дітей, ні про те, де вона проживала раніше, відтак втретє вийшла заміж.Нещодавно жінка зустріла колишню односельчанку, яка її впізнала. Це сприяло тому, що пам’ять повернулась до жінки. Вона здійснила візит до рідного села, у якому зустрілась зі своїми нащадками – дітьми та онуками. Сама Віласа Деві вже перетнула вісімдесятирічний рубіж, а всі три чоловіки, за якими вона була заміжня, померли.