валюта
СпецтемаПортников: Румыния готовится сделать то, чего ни разу не случалось в истории Украины

Індійка, яку вважали мертвою, повернулась додому після сорока років відсутності

Індійка, яку вважали мертвою, повернулась додому після сорока років відсутності
Незвичайна і драматична подія сталась днями в одному зі штатів Індії, - про це replyua.net інформує з посиланням на інформаційний ресурс ВВС.

Так, громадянка Індії на ім’я Віласа Деві відвідала власне село після сорока років відсутності. У 1976 році, ще у цьому селі її вкусила змія, внаслідок чого жінка впала у стан, схожий на кому. Родичі, вважаючи, що вона померла, вирішили провести обряд поховання. З огляду на давню традицію, тіло не піддали кремації, як це відбувається зазвичай, а пустили за течією Гангу. На кілька сотень кілометрів вниз по течії її тіло прибилось до одного рибальського селища, розташованого на березі. Рибалки підібрали і вилікували жінку, після чого вона залишилась жити у цьому населеному пункті. Віласа Деві стверджує, що не пам’ятала ні про два своїх попередніх шлюби, ні про власних дітей, ні про те, де вона проживала раніше, відтак втретє вийшла заміж.

Нещодавно жінка зустріла колишню односельчанку, яка її впізнала. Це сприяло тому, що пам’ять повернулась до жінки. Вона здійснила візит до рідного села, у якому зустрілась зі своїми нащадками – дітьми та онуками. Сама Віласа Деві вже перетнула вісімдесятирічний рубіж, а всі три чоловіки, за якими вона була заміжня, померли.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Худшие предположения подтвердились, - эксперт
Важное за сутки
23 дек 2016
8869

Стрелков рассказал о боях на Донбассе, больших потерях и дезертирстве боевиков

Один из бывших главарей пророссийских боевиков на Донбассе Игорь Стрелков, также известны обществу как Гиркин, обнародовал информацию о серьезных боевых действиях, которые, по его словам, сегодня

Последние новости

Банки Украины в три раза сократили убыток

В Турции начато расследование против 10 000 пользователей социальных сетей

Кремль знову намагається вказувати які пам’ятники демонтувати, а які – залишати. Цього разу – полякам

Пожар на складе пиротехники в Китае - есть пострадавшие

Індійка, яку вважали мертвою, повернулась додому після сорока років відсутності

Первое Рождество в Европе в состоянии повышенной боевой готовности - СМИ

Ирина Геращенко: Кремль отказал Украине в обмене пленными

Потепление в Арктике бьет все рекорды - ученые

Політолог розповіла у чому слабкість російської пропаганди

Более полусотни участников ПЕН-центра РФ просят Путина освободить Сенцова

В Польше назревает политический кризис

У мережі обговорюють новину, що Савченко вирішила втекти від політичних переслідувань до Росії

Беларусь засудила репортера Associated Press за статью о радиоактивном сыре

Рабинович: Путін і його прибічники сильно нервували, а потім ображались через цей закон на США

Гребенщиков резко высказался об Украине: Когда я бывал в Крыму, украинцев я там не видел никогда

Манн: страны, которые голосовали против Израиля, об этом горько пожалеют

В Украине на 5 гривен подорожают сигареты, - Когут

Тарас Черновил: Сегодня в День рождение отца мы бы могли жить в совсем другой Украине

Старейшая горилла в мире отпраздновала рекордный юбилей

Президент хочет покрыть нужду «ПриватБанка» в капитале деньгами акционеров, - СМИ

 Новости за день