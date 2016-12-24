Потепление в Арктике бьет все рекорды - ученые

Издание ВВС сообщает, что ученые зафиксировали рекордно высокие для арктического региона температуры – они на 20 градусов Цельсия выше, чем обычно в это время года, - передает replyua.net.
Климатологи сообщают, что в Арктике в этом году наблюдается рекордная «жара». Если в начале ноября и декабря температура воздуха в этом регионе была выше, чем обычно на 5С, то теперь эта разница составляет 20С. Климатологи подчеркивают, что льды в Арктике стали таять с рекордной скоростью – таких изменений, которые происходят уже сейчас, ожидали лишь через 1000 лет.
Они уверены, что эти аномально теплые погодные условия в Арктике напрямую связаны с антропогенным изменением климата. Доктор Фредерике Отто, старший научный сотрудник Оксфордского института экологических изменений заявил: «Мы использовали несколько различных подходов к моделированию климата, и установили в рамках каждого из них, что глобальное потепление в Арктике вызвано активностью человека. Такая тепловая волна не могла образоваться без антропогенного вмешательства». Как сообщалось ранее, этим летом были зафиксированы другие тревожные показатели – толщина льда достигла рекордно низкой отметки.