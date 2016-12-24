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Дутерте собирается сжечь ООН, если на него подадут жалобу

Дутерте собирается сжечь ООН, если на него подадут жалобу
Издание Индепендент сообщает о том, что президент Филиппин выступил с новой угрозой, информирует replyua.net. Родригу Дутерте заявил, что сожжет ООН, если туда поступят жалобы.

«Вы пойдете и подадите жалобу в ООН. И если вам будет угодно, я сожгу ООН. Сожгу, если я поеду в Соединенные Штаты», подчеркнул филиппинский глава. Нужно отметить, что Дутерте уже успел прославиться на весь мир своими громкими заявлениями, хотя на посту президента он находится всего несколько месяцев – с мая этого года. Мировое сообщество осуждает действия Дутерте в отношении наркоторговцев, которых убивают на Филиппинах. После вступления Дутерте в должность, в стране были казнены около шести тысяч человек, причем президент лично принимал участие в расправах, о чем недавно заявил.

Он публично признался, что убивал людей на улице. Такие действия вызвали серьезное беспокойство у представителей ООН и мировой общественности. Более того, Дутерте отличается отсутствием дипломатии – к примеру, американского президента он «посылал к черту».
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