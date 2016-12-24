Дутерте: проблема американцев в том, что они - идиоты

Издание «Independent» сообщает, что президент Филиппин Родриго Дутерте сегодня заявил, что большинство американцев являются идиотами. Эти слова филиппинского лидера прозвучали в ходе его выступления на военной базе и вызваны критикой США его кампании по борьбе с наркобизнесом, - передает replyua.net.
Дутерте сообщил, что «главная проблема белых людей в том, что трое из пяти из них являются идиотами». Эти слова стали реакций Дутерте на заявление американских политиков о том, что «стремление Дутерте к убийствам во время его пребывания в должности мэра Давао вызывает у них крайнюю обеспокоенность». Как сообщалось ранее, Дутерте признался журналистам, что иногда катался по ночному городу на мотоцикле, высматривая преступников, которых он мог бы убить на месте.
Дутерте добавил: «Вы, американцы, критикующие нас, должны просто заткнуться». Накануне США пригрозили филиппинскому лидеру крупным пакетом санкций, который будет применен, если он не изменит риторику, а также не прекратит внесудебные убийства лиц, связанных с наркобизнесом. В самих Филиппинах недавно прошли народные протесты, также связанные с требованиями проводить честные расследования преступлений, а не убивать преступников во время задержание «за сопротивление аресту».