Президент Филиппин пообещал сжечь ООН

Издание «Independent» сообщает, что президент Филиппин Родриго Дутерте сегодня заявил, что «сожжет Организацию Объединенных Наций за ее злоупотребления обвинениями в области прав человека», - передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, в ходе кампании филиппинского лидера по борьбе с наркотиками были убиты 6000 человек, что вызвало яростную критику со стороны ООН, США и ЕС. Также Дутерте во время одного из своих выступлений хвастался, что когда он был мэром Давао, любил по ночам ездить по улицам на мотоцикле в поисках преступников, которых бы мог убить. В ответ на осуждения его кровавой кампании по борьбе с наркотиками, Дутерте заявил: «Если вы хотите пожаловаться в ООН, я сожгу ООН дотла. Если понадобится, я сожгу и США».
Выступая сегодня на военной базе в Филиппинах, Дутерте заявил, что если эти обвинения от международного сообщества в его адрес будут продолжаться, он пойдет на крайние меры – выход Филиппин из ООН, юрисдикции Международного уголовного суда, а также разрыв военного соглашения с Соединенными Штатами Америки.