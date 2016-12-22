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Российские хакеры могли быть причастны к военным действиям на Донбассе

Российские хакеры могли быть причастны к военным действиям на Донбассе
Не исключено, что хакеры из РФ, причастны к кибератакам на сайты Демократической партии в ходе предвыборной гонки в США, могли прибегнуть к использованию вредоносного программного обеспечения на устройствах, работающих на ОС Android, с целью наблюдения за деятельностью украинских военнослужащих и их целей с конца 2014 до 2016 года. Как передает replyua.net, соответствующую информацию предоставило Reuters, сославшись на содержание отчета компании по вопросам кибербезопасности CrowdStrike.

Благодаря данной вредоносной программе могла быть определена связь и определенные географические сведения посредством заражения устройств. Такой прием можно было использовать при нанесении ударов по украинским военнослужащим в районе проведения АТО для оказания поддержки пророссийским террористам. По информации одного из учредителей CrowdStrike Дмитрия Альперовича, это вредоносное программное обеспечение – одна из версий программ, которую также использовали с целью взлома Национального комитета Демократической партии. Подчеркивается, что разработчиками данной программы могли стать хакеры из российской группы Fancy Bears, поддерживающе постоянный контакт с военнослужащими РФ.

Также в тексте отчета сообщается, что загрузить приложение можно было на страницах в российской соцсети «ВКонтакте».
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