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В ООН отказались обвинять Россию в обстреле гумконвоя в Сирии

В ООН отказались обвинять Россию в обстреле гумконвоя в Сирии
Комиссия ООН не смогла установить виновных в обстреле гуманитарного конвоя в Сирии, информирует replyua.net с ссылкой на ВВС. В комиссии подчеркнули, что не могут доказать причастность России к этому инциденту.

Представители организации объяснили, что гумконвой Красного Полумесяца действительно был уничтожен в результате авиаударов, но у комиссии нет ни одного доказательства того, что грузовики уничтожала российская авиация. Члены комиссии отметили, что обстрел производился с воздуха, и гумконвой был уничтожен разными боеприпасами, которые, предположительно, были выпущены из двух боевых самолетов. По мнению представителей ООН, вина за происшедшее может лежать на российских или сирийских военных, но также в организации не исключили, что бомбардировка осуществлялась самолетами международной коалиции под руководством Соединенных Штатов.

«У нас есть только три варианта. Однако последний вариант, с авиацией международной коалиции, наименее вероятен. Мы не думаем, что коалиция могла совершить авианалет», добавили в спецкомиссии ООН.
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