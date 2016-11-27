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Трюдо и Обама были раскритикованы из-за Фиделя Кастро

Трюдо и Обама были раскритикованы из-за Фиделя Кастро
Джастин Трюдо, премьер-министр Канады, и Барак Обама, президент США, были раскритикованы из-за недавних заявлений, сделанных ими в связи со смертью кубинского лидера Фиделя Кастро, сообщает replyua.net со ссылкой на Европейскую правду. С критикой на Обаму обрушились республиканцы, обвинив президента в симпатиях к коммунистам.

К примеру, Марко Рубио, сенатор от Флориды, заявил, что в жалком сообщении о смерти диктатора не упоминается, что по его вине погибли тысячи кубинцев. Ньют Гингрич, советник Трампа, и вовсе заявил, что Кастро был тираном, и Обаме не нужно лететь на Кубу, чтобы принять участие в похоронной процессии. Такой же совет Гингрич дал Байдену и Керри. Что касается Джастина Трюдо, то на него набросились все оппоненты после того, как премьер рассказал о дружбе своего отца с кубинским лидером и отметил, что Кастро был легендарным оратором и революционером.

Кроме того, Трюдо заявил, что «глубоко скорбит». Некоторые оппоненты Трюдо заявили, что премьеру должно быть стыдно за такие слова. Лиза Райтт, лидер консерваторов, на своей странице в соцсети написала, что этим заявлением Трюдо настроил против себя миллионы кубинцев.
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