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Иран опроверг очередную ложь российской пропаганды

Иран опроверг очередную ложь российской пропаганды
Западные СМИ пишут, что власти Ирана сегодня выступили с официальным опровержением информации, распространенной в субботу в российских СМИ. Они писали, что Иран якобы заключил с РФ сделку о покупке истребителей, - передает replyua.net.

Министерство обороны Ирана подтвердило, что планирует модернизировать военно-воздушный флот, однако опровергло информацию о том, что он планирует приобрести у России истребители Су-30. Вчера российские СМИ распространили в Интернете информацию, приводя цитату министра обороны Ирана Хоссейна Дегхана, который якобы заявил: «Приобретение российских истребителей – главный пункт в нашей повестке дня». Дегхан объяснил, что на официальном сайте ведомства действительно была размещена информацию о потребностях оборонной отрасли Ирана в истребителях, однако никакого упоминания о российских Су-30 в ней не было.

Ранее в 2016 году Дегхан заявлял, что Тегеран и Москва начали переговоры о поставках истребителей Су-30 в Иран, однако никаких сообщений о заключении этой сделки впоследствии не поступало. Это соглашение, если оно в действительности было подписано, требовало бы одобрения ООН, а также вызвало бы крайне негативную реакцию со стороны Израиля, Саудовской Аравии и США.
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