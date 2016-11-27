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Манн объяснил, почему в Китае крайне недовольны Индией

Манн объяснил, почему в Китае крайне недовольны Индией
Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, почему власти Китая крайне недовольны новой индийской программой по борьбе с коррупцией, проводимой Нарендрой Моди, - передает replyua.net.

Манн пишет, что причины обиды Китая на индийскую программу по борьбе с коррупцией очень просты – Центральный банк и правительство Индии провели неожиданный обмен наиболее «коррумпированных» купюр - 500 и 1000 рупий, в которых обналичиваются деньги, полученные незаконным путем – через подкупы, взятки, деятельность черных касс.

Блогер сообщает, что держатели крупной наличности должны были декларировать ее происхождение. Он пишет: «Как предполагает Центральный банк, огромные суммы не будут предъявлены к обмену, так как гуляют по стране в криминальных кругах. Неожиданно Китай осудил акцию Индии и назвал ее авантюрой. Многим показалось странным, что такая страна как КНР, которая расстреливает собственных коррупционеров, так жестко отозвалась об антикоррупционной акции Индии». Манн объясняет: «Китай потерял на этой индийской акции как минимум около 100 миллионов долларов, поскольку китайские бизнесмены в Индии категорически не готовы платить индийские налоги и предпочитают обмены между собой в наличных».
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