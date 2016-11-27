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Путин и Эрдоган обсудили политику в отношении Сирии

Путин и Эрдоган обсудили политику в отношении Сирии
Информационное агентство Reuters сообщает, президент Турции Тайип Эрдоган и президент Российской Федерации Владимир Путин встретились в пятницу и обсудили позиции стран в отношении сирийского вооруженного конфликта, - передает replyua.net.

Эрдоган заявил, что, несмотря на сближение Турции с Россией, которое наблюдается в последнее время, позиция Турции в отношении Башара Асада остается неизменной – диктатор должен отказаться от власти, чтобы восстановить мир в стране. Россия, как известно, является главным военным покровителем Сирии, в то время как Турция поддерживает сирийских повстанцев. Вице-премьер-министр Турции заявил в субботу: «Мы по прежнему придерживаемся позиции, что Асад совершил множество военных преступлений. Наше мнение и мнение наших российских коллег в отношении к режиму Асада существенно отличается, в частности российская сторона намного больше поощряет действия сирийского диктатора».

Как сообщалось ранее, Россия и Иран оказывают прямую военную поддержку правительственной армии Сирии, в то время как Турция, Саудовская Аравия и Катар поддерживают сирийские повстанческие группировки.
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