Рабинович: коммунисты хорошие, когда они мертвые

На своей странице в Фейсбуке Слава Рабинович прокомментировал смерть кубинского лидера Фиделя Кастро и посетовал на то, что этот человек не умер при рождении, сообщает replyua.net. По словам финансиста, миллионам кубинцев, нескольким поколениям людей этот правитель принес столько горя, что превратил процветающую страну в государство, где нечего жрать.
Рабинович отмечает, что ездил на Кубу два раза и однажды объехал весь остров на арендованном авто, и он может вспомнить только одно – не проходящее ощущение жуткого голода. «Голод был везде, а те архитектурные шедевры, которые были в Гаване, уже превратились в руины. Бандитский отбор и преступная национализация сделали свое дело. Здание Бакарди, шедевр знаменитого стиля Ар Деко, было построено в 1930 году, и оно свидетельствует о том, что США экспортировали шедевры на процветающую Кубу. До СССР этот знаменитый стиль так и не дошел», пишет Рабинович.
По его словам, последний красивый архитектурный стиль приходил в Россию в начале двадцатого века, и это Ар Нуво. Потом в России началась революция, а чуть позже она произошла и на Кубе. «Все уничтожено и национализировано коммунистической партией. Помер – ну и х@й с ним. Коммунисты хорошие, когда мертвые», пишет Рабинович.