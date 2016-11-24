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Масштабні пожежі в Ізраїлі невипадкові?

Масштабні пожежі в Ізраїлі невипадкові?
Чимала частина території Ізраїлю охоплена страшними пожежами, які швидко поширюються. Між тим, існує підозра, що стихійне лихо виникло невипадково, - про це replyua.net повідомляє, послуговуючись публікаціями «Радіо Свобода».

Так, сьогодні, двадцять четвертого листопада, з Ізраїлю надходять численні повідомлення про масштабні пожежі. У місті Хайфа владі вже довелось евакуювати десятки тисяч осіб. Крім того, є інформація про кілька сотень постраждалих від вогню. Із-за вітряної і сухої погоди полум’я дуже швидко поширюється – ним охоплено вже переважну частину території стародавнього міста. Крім того, від пожежі потерпає Модіін – містечко на околицях Єрусалиму. Вогонь сягає такої сили, що рятувальникам навіть довелось перекрити трасу, яка сполучає це місто зі столицею Тель-Авівом.

Між тим, ізраїльські силовики переконані, що більшість пожеж мають невипадковий характер. Вже було затримано кількох осіб за підозрою в підпалах. Президент України Петро Порошенко розпорядився, щоб Міністерство надзвичайних ситуацій надало всю можливу допомогу уряду Ізраїлю у пожежогасінні. Зокрема, туди було направлено два літаки МНС, які мають допомогти приборкати пожежу.
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