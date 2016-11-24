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Трагедия на электростанции в Китае, есть погибшие

Трагедия на электростанции в Китае, есть погибшие
Информационное агентство Reuters пишет, что как минимум 67 человек погибли при обрушении платформы на электростанции в Китае, еще двое получили ранения. Китайские СМИ сообщают, что специальные службы сейчас все еще проводят операцию по спасению людей, оказавшихся под завалами, - передает replyua.net.

Сегодня рано утром на одном из участков электростанции, находящейся в восточной провинции Цзянси, произошло обрушение платформы, строительство которой проводилось в течение последних месяцев. Местные СМИ пишут, что население Китая крайне недовольно огроным количеством несчастных случаев на производственных и строительных объектах - за последние тридцать лет их число стало критическим. Эксперты объясняют, что причиной подобных инцидентов чаще всего становится несоблюдение технических норм и правил, стандартов обеспечения безопасности и прочих требований. Несчастные случаи на производстве стали лидировать в списке инцидентов, повлекших гибель людей – в Китае за последние тридцать лет случились десятки аварий, взрывов и пожаров на заводах, шахтах и других промышленных объектах.

В результате инцидента погибли шестьдесят семь человек, двое получили ранения. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние критическое. Представители компании, владеющей электростанцией, подтвердили гибель сотрудников и заявили о начале расследования.
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