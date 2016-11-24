Назарбаев не против переименования столицы в свою честь

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Нурсултан Назарбаев заявил, что «взвешенно» подходит к вопросу о возможном переименовании столицы Казахстана из Астаны в Назарбаев. Видео с таким комментарием Президента было опубликовано его пресс-службой. Назарбаев отметил, что обсуждаемая инициатива возможного переименования не исходила от него лично, а была выдвинута парламентом.По словам Назарбаева, парламент является в Казахстане абсолютно самостоятельной частью власти, которая имеет полное право принимать конкретные решения и выражать свое определенное мнение. При этом Президент открыто поблагодарил депутатов за то, что они отметили его роль в развитии государства. По мнению Нурсултана Назарбаева, любые вопросы, а в особенности переименования любых населенных пунктов следует решать взвешенно и в соответствии с тем, что требуется для государства.Известно, что еще 23 ноября один из депутатов нижней палаты казахстанского парламента выдвинул предложение переименовать государственную столицу Астану в честь Президента страны, назвав ее «Нурсултан». А депутат Балиева в свою очередь предложила назвать столицу «Назарбаев». Согласно словам депутата Казанцева такое решение депутаты могут принять уже в течение ближайшего месяца.