Японию сотрясло еще одно сильнейшее землетрясение

В ночь на четверг в Японии произошло еще одно мощное землетрясение, однако метеорологи не предупредили об угрозе цунами. Как информирует replyua.net со ссылкой на японские источники, подземные толчки магнитудой 6,1 балла были зафиксированы в северо-восточной части страны.
Землетрясение затронуло сразу несколько японских префектур на северо-востоке: Фукусиму, Тибу, Сайтаму, Тотиги, Ямагату, Мияги и Ибираки. На двух атомных станциях, расположенных в этом регионе, никаких повреждений не было, и они работали в обычном режиме. Напомним, что несколькими днями ранее власти Японии начали эвакуацию граждан из опасных районов. На Японию уже несколько раз обрушивались цунами, и все жители, которые проживают на побережье, вынуждены сейчас находиться вне дома из-за опасности наводнения.
В Японии создали несколько десятков временных центров для размещения людей, проживающих в опасных районах. Больше всего граждан было эвакуировано из восточных префектур страны. По прогнозам сейсмологов, в ближайшие дни подземные толчки должны ослабеть, и их магнитуда не будет превышать пяти баллов.
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