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Украинцы, живущие в Японии, рассказали о страшном землетрясении

Украинцы, живущие в Японии, рассказали о страшном землетрясении
Украинцы, которые находились в Японии во время мощного землетрясения, заявили, что они испытали настоящий шок от происходящего, информирует replyua.net со ссылкой на ТСН. Многие граждане Украины находились в Японии по туристическим путевкам и не ожидали, что отдых закончится таким стрессом.

По словам Олены Минитч, которая в момент землетрясения находилась в Токио, в первые моменты было действительно страшно, поскольку вокруг все ходило ходуном. Еще один украинец, Назар Шкурупий, отметил, что власти Японии всегда предупреждают граждан о надвигающейся катастрофе, и даже, если землетрясение происходит ночью, у всех срабатывают телефоны – людям приходят оповещения об опасности. По словам Шкурупия, он сам проснулся от такого «будильника», и по телефону предупредили, что толчки могут повторяться.

Екатерина Кот, которая давно живет в Токио, рассказала, что все японские дети всегда во всеоружии – они ходят с накидками, похожими на рюкзаки, и, когда начинаются толчки, надевают эти накидки на голову, чтобы защититься от падения предметов.
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