Столицу Казахстана планируют переименовать в честь Назарбаева

В Парламенте Казахстана выступают за переименование столицы страны в честь президента Нурсултана Назарбаева. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Казинформ, сегодня с такой идеей выступили несколько депутатов, в том числе и Куаныш Султанов. По его словам, Назарбаев является великим стратегом, он очень глубоко видит перспективы.
«Столица нашей страны Астана заслуживает того, чтобы носить имя первого президента республики, создателя и основателя независимого Казахстана. Мировая история уже знает такие примеры, и я считаю, что это вполне осуществимо в Казахстане», отметил Султанов. Также он подчеркнул, что вопрос переименования Астаны в настоящий момент находится в стадии согласования, и, может быть, он отразится в Конституции Казахстана.
«Мы будем советоваться и консультироваться, и в любом случае этот вопрос будет рассмотрен. Предложение поступало не только от парламентариев, но и от народа, поэтому в Декларации мы огласили этот факт», отметил депутат. Также Султанов добавил, что этот вопрос поднимали около пяти лет назад, когда страна отмечала двадцатилетний юбилей независимости.
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