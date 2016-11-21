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УПЦ никогда не быть независимой от Московского патриархата - патриарх Кирилл

УПЦ никогда не быть независимой от Московского патриархата - патриарх Кирилл
Украинская православная церковь никогда не отделится от Московского патриархата. Как предает replyua.net, такое заявление сделал патриарх Московский Кирилл. Он подчеркнул, что в РПЦ не намерены отказываться от своих верных на украинской территории. «Нашего согласие не будет никогда на то, чтобы священные канонические границы нашей церкви были изменены, так как Киев – это место, где была основана Святая Русь», -сказал Кирил.

Также он считает, что сейчас прикладывается много усилий для того, чтобы украинская церковь была причастна к конфликту, способному привести к расколу в обществе. В том числе, Кирилл рассказал, что сейчас в Украине совершаются попытки насильственно захватить храмы, а принимаемые в Верховной Раде проекты способны в значительной мере усложнить жизнь представителям самой крупной в стране религиозной общины. В частности, глава РПЦ считает, что лоббистами указанных выше проектов закона в украинском парламенте являются депутаты, оказывающие поддержку расколу. Также ими могут быть атеисты или греко-католики, уверен Кирилл.

Как известно, патриарх Кирилл поздравил новоизбранного президента США Дональда Трампа с победой на выборах. Он выразил убеждение, что новому главе Белого дома удастся содействовать укреплению мира и успешно бороться с терроризмом и экстремизмом.
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