Китай заявил о готовности принять Турцию в Шанхайскую организацию сотрудничества

Информационное агентство Reuters пишет, что власти Китая сегодня подтвердили свою готовность принять Турцию в Шанхайскую организацию сотрудничества – военно-политический блок, возглавляемый Китаем, - передает replyua.net.
Китайское МИД сегодня заявило, что «правительство Китая готово рассмотреть любое предложение от Турции, являющейся членом НАТО, по вступлению в Шанхайскую организацию сотрудничества». Это заявление прозвучало в ответ на вчерашние слова Тайипа Эрдогана о том, что «Турция не должна пытаться стать членом Европейского союза любой ценой и нуждается в новых союзниках». Напоминаем, что Шанхайская организация сотрудничества была основана в 2001 году в статусе политического блока, обеспечивающего региональную безопасность в Центральной Азии. Ее основателями являются Россия, Китай, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан. Позднее в состав блока был включен Узбекистан.
Гэн Шуан заявил, что «Турция является давним партнером Китая, которого они «очень ценят долгое время», поэтому она может рассчитывать на вступление в блок». Также представитель МИД Китая добавил, что в ближайшее время этот вопрос будет обсуждаться с другими участниками Шанхайской организации сотрудничества.
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