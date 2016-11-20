Дружба Путина и Дутерте может стать новой угрозой для Запада - Reuters

Информационное агентство Reuters пишет, что во время саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, проходящего в эти выходные в Лиме, президенту Российской Федерации Владимиру Путину и президенту Филиппин Родриго Дутерте удалось встретиться и очень мило пообщаться, - передает replyua.net.
Reuters сообщает, что Дутерте набросился на страны Запада с критикой и обвинениями в «лицемерии» и «дедовщине». Филиппинский лидер добавил, что ищет новых союзников – по его словам, США более доверять нельзя. Дутерте подчеркнул, что Филиппины исторически считались страной Запада, однако «это было хорошо, пока действительно было так».
Путин поздравил Дутерте с победой на выборах и отметил, что ему удалось очень многого достичь за столь короткий срок, в том числе построить доверительные отношения между Россией и Филиппинами. Reuters отмечает, что «увертюры» Дутерте в адрес России аналогичны тем, которые он сделал в адрес Китая в прошлом месяце. Филиппинский президент заявил перед отъездом из Перу, что, возможно, Филиппины откажутся от участия в Римском статуте вслед за Россией. Также он подчеркнул, что «если Россия и Китай решат создать новый мировой порядок, Филиппины будут первой страной, которая к ним присоединится».
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