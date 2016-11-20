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На Землю надвигается самая мощная магнитная буря

На Землю надвигается самая мощная магнитная буря
Сотрудники НАСА предупреждают о том, что на Землю надвигается сильная магнитная буря, которая была вызвана коронарным отверстием в атмосфере Солнца, сообщает replyua.net.

По словам специалистов НАСА, буря приблизится к Земле 21 ноября, и негативные последствия этого явления будут проявляться двое суток. Также эксперты утверждают, что эта магнитная буря будет самой сильной в текущем году, из-за чего самочувствие метеозависимых людей может резко ухудшиться. Пока ученые еще не определили уровень мощности солнечных ветров, приближающихся к поверхности планеты, однако с уверенностью говорят о том, что последствия магнитной бури серьезно скажутся на здоровье миллионов людей по всему миру. Кроме того, не исключено, что в период с 21 по 22 ноября на Земле, причем в разных точках, будут зафиксированы сильные геомагнитные явления.

Медики уже предупредили всех метеочувствительных людей - по возможности нужно избегать в эти дни повышенной физической активности. Могут обостриться хронические заболевания и начаться сильные мигрени. Также в период геомагнитных возмущений возможны сбои в работе техники.
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