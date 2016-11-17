Дипломатичний цинізм: Дмитро Кулеба про резолюцію ООН

Постійний представник України при Раді Європи Дмитро Кулеба у власному блозі на порталі «Української правди» поділився своїми міркуваннями щодо ухвалення Генеральною Асамблеєю ООН резолюції, яка визнає Крим окупованою територією, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами Кулеби, ухвалення резолюції – це перемога, хоч вона і має проміжний характер. Для того, щоб це зрозуміти, варто уявити кінцеві цілі сторін. Україна хотіла отримати резолюцію з жорсткими формулюваннями – і вона її отримала. При цьому, немає різниці, ухвалено резолюцію голосуванням чи консенсусом – на їх юридичну силу це ніяк не впливає. Загалом, у голосуванні брали участь сто сімдесят дві держави. Якщо хоча б тридцять відсотків з них голосували з ідеологічних міркувань – це дуже добре. Проте, більшості представників немає ніякого діла до Криму, тому вони приймали рішення виключно на основі симпатій до України чи Росії. Як наші дипломати, так і російські, вели неабияку кулуарну боротьбу за голоси. Незважаючи на те, що інструментарій росіян ширший, ми отримали потрібний нам результат.
Можна скільки завгодно закликати українських дипломатів посилити роз’яснювальну роботу, проте факт лишається фактом – за майже три роки агресії всі для себе з’ясували що саме відбувається в Криму. Це значить, що міграції з одного в інший табір малоймовірна. І останнє: у 2014 році резолюцію про територіальну цілісність України підтримали сотня країн, п’ятдесят вісім утримались і одинадцять були проти. Цього разу «за» проголосували сімдесят три, утримались сімдесят шість і «проти» – двадцять три. Чому так? Із-за жорсткості формулювань – що більш радикально налаштованими ми стаємо до Росії, то менше голосів будуть лунати у нашу підтримку. Проте, тих, що лунають, наразі достатньо, - підсумував дипломат.
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