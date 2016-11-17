Россия и Канада провели тайные переговоры по Украине – СМИ

Впервые в течении достаточно продолжительного времени между представителями внешнеполитических ведомств Канады и России состоялись переговоры в закрытом режиме. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, темой обсуждения стала ситуация в Украине.
«Несмотря на то, что Канада на публичном уровне заняла достаточно жесткую позицию по отношению к Кремлю, в первых числах текущего месяца один из высокопоставленных чиновников этой страны совершил тайный визит в Москву, где принял участие в обсуждении вопросов касаемо Украины и Сирии. Оппозиция Канады уже заявила о своей обеспокоенности в связи с этим, так как есть вероятность, что Оттава может принять решение об ослаблении антироссийских санкций», - сообщило информационное агентство.
Как выяснилось, еще в начале ноября в российской столице состоялась встреча руководителя политического отдела МИД Канады Марка Гвоздецкого и заместителя главы МИД России Сергея Рябкова.
«Визит стал первым подобным за год, который прошел после победы на выборах возглавляемой Джастином Трюло Либеральной партии. Бывший глава канадского правительства Стивен Харпер ввел достаточно жесткие санкции по отношению Кремля в связи с военной агрессией на Донбассе и аннексией Крыма», - сообщило Reuters.
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