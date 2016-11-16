Стало известно, какая страна хотела заблокировать рассмотрение резолюции по Крыму в комитете ООН

Многие будут удивлены, но именно представители Беларуси изо всех сил пытались остановить рассмотрение резолюции, в которой впервые названо Россию страной оккупантом.
По словам представителей украинского МИДа, после того, как «белорусские коллеги» начали выступать против рассмотрения инициированной Украиной резолюции, стало понятно на чьем поле играют белорусские дипломаты. Свою позицию белорусская сторона объяснила тем, что рассмотрение подобных вопросов только усугубит конфронтацию в различных странах мира, где время от времени разгораются внутренние конфликты. В конце концов, голосование показало, что белорусов поддержали 32 страны, 37 – воздержались и 101 страна-член ООН высказались категорически против.
В украинском МИДе выразили возмущение тем, что Беларусь, как страна, утратила свою независимость, ведь так стало понятно, кто стоит за подобными инициативами белорусского МИДа. Следует отметить, что среди тех, кто подставил плече Путину, помимо Беларуси, были Китай, Египет, Индия, Сирия, Нигерия, Иран и другие страны.
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