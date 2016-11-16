Пономарь: три очень важные новости

На календаре уже среда очень снежной недели, и сегодня нас ждут три важные новости. Как передает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, два года назад была создана третья корзина «Гаага», куда вошли трагедия под Смоленском, преступления РФ в Крыму и на Донбассе и так далее. В этой корзине теперь еще две важные новости – Гаагский трибунал решил, что ситуация в аннексированном Крыму равнозначна военному конфликту между Украиной и Россией, и это большой шаг к будущему трибуналу, который в будущем ждет Россию. Вторая новость, отмечает Пономарь, - Генассамблея ООН одобрила еще одну резолюцию по Крыму, и в самом документе можно прочесть, что Россия – это страна-оккупант, также в ООН не признали аннексию Крыма.
По словам Пономаря, еще одно важное событие, но на этот раз из Соединенных Штатов – госсекретарем может стать человек, который очень похож на Керри. Речь идет о Джулиани, бывшем мэре Нью-Йорка, кандидатура которого рассматривается. Джулиани – это друг Маккейна и последователь Рейгана, отмечает эксперт.
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