«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

По мнению Омара Хорошани, сторонника ИГИЛ и главаря террористической организации «Талибан», из-за ненависти новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к мусульманам, от этого выиграют исламисты, сообщает replyua.net. Вместе с тем, глава «Талибана» обозвал Трампа «маньяком».
«Этот парень является полным маньяком. Он с такой ненавистью относится к мусульманам, что в значительной степени облегчит нашу работу по вербовке тысяч новых бойцов», - сказал Омар Хорошани.
По информации Reuters, радикально настроенные группы намерены использовать будущее президентство Трампа в качестве инструмента пропаганды с целью привлечь новых бойцов в свои ряды. Руководители талибов и ИГ убеждены, что заявления: республиканца, который выступает за полный запрет въезда мусульман в Соединенные Штаты, очень хорошо сыграет им на руку в деле привлечения на свою сторону недовольной молодежи на Западе.
Еще накануне выборов президента США Дональд Трамп весьма отрицательно отзывался о мусульманах. В том числе, он призвал им запретить въезд на территорию Соединенных Штатов Америки.
В середине августа текущего года, встречаясь со своими сторонниками в Огайо, Трамп заявил, что США удастся найти общий язык с Россией в борьбе с ИГ
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