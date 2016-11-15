валюта
СпецтемаПономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе
По мнению Омара Хорошани, сторонника ИГИЛ и главаря террористической организации «Талибан», из-за ненависти новоизбранного президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа к мусульманам, от этого выиграют исламисты, сообщает replyua.net. Вместе с тем, глава «Талибана» обозвал Трампа «маньяком».

«Этот парень является полным маньяком. Он с такой ненавистью относится к мусульманам, что в значительной степени облегчит нашу работу по вербовке тысяч новых бойцов», - сказал Омар Хорошани.

По информации Reuters, радикально настроенные группы намерены использовать будущее президентство Трампа в качестве инструмента пропаганды с целью привлечь новых бойцов в свои ряды. Руководители талибов и ИГ убеждены, что заявления: республиканца, который выступает за полный запрет въезда мусульман в Соединенные Штаты, очень хорошо сыграет им на руку в деле привлечения на свою сторону недовольной молодежи на Западе.

Еще накануне выборов президента США Дональд Трамп весьма отрицательно отзывался о мусульманах. В том числе, он призвал им запретить въезд на территорию Соединенных Штатов Америки.

В середине августа текущего года, встречаясь со своими сторонниками в Огайо, Трамп заявил, что США удастся найти общий язык с Россией в борьбе с ИГ
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 ноя 2016
19298

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит

14 ноя 2016
13362

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Головний заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина закликає фракції провести наради та з’ясувати, з якою метою окремі їхні представники їздять до Російської Федерації. Про це вона


Свежие новости

Путин дал добро на тюремную камеру для Улюкаева

«Обнаженкой» с Деевой заинтересовались крупнейшие мировые СМИ

Киселев: я очень сильно ошибался

Додон подтвердил «принадлежность Крыма России»

Лидером по количеству покупаемых авто в Украине остается Киев

С первым обильным снегопадом до сих пор не могут справиться две области в Украине

«Полный маньяк»: лидер террористов «Талибана» о Трампе

Медведев доложил Путину о задержании министра

Совет ЕС подчеркнул важность предоставления Украине безвизового режима

Эксперт: новое заявление Захарченко направлено на новую администрацию США

Путин предупредил Меркель о том, что Украина может украсть его газ

Подробности телефонного разговора Трампа и Путина

Трамп и Путин обсудили перспективу американо-российских отношений

Обама: американцы должны дать шанс Дональду Трампу

Джонсон продолжает кардинально менять риторику в адрес Трампа

Волонтер Роман Доник оценил риски проведения акций протеста в Киеве

В РФ громкое задержание: на взятке попался глава Минэкономразвития

СМИ: украинцы бесконтрольно принимают антибиотики

Туристы оказались в ловушке в Карпатах из-за сильного снегопада

Пономарь: команда настроена на новый проект

 Новости за день