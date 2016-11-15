Пономарь: команда настроена на новый проект

На календаре вторник новой рабочей недели, и сегодня несколько важных новостей. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь.
По его словам, нужно прокомментировать несколько событий, о которых он заявлял еще в конце августа – речь идет о плане по дестабилизации Украины. «Мы знали об этом, поэтому нужно спокойно пройти этот непростой период. Нужно заниматься своими делами и держать голову холодной. Ушла Деканоидзе, но это логично, поскольку вся грузинская команда настроена на новый политический проект. Его нужно создать, и на это уйдет много времени», пишет Пономарь. По его словам, не нужно создавать панику, потому как парламентские выборы в ближайшее время маловероятны.
Также, отмечает Пономарь, нужно упомянуть и президента Радева, который после победы на выборах заявил о том, что Россия должна понять, что Болгария является лояльным членом ЕС и НАТО. Далее, пишет эксперт, также подтянулись и США, которые ввели новые санкции против «депутатов» из Крыма. Хорошая новость для Украины – рост ВВП в третьем квартале достиг 1,8 процентов в годовом выражении.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter