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В небе над Торонто произошел нестандартный инцидент, есть пострадавшие

В небе над Торонто произошел нестандартный инцидент, есть пострадавшие
Информационное агентство Reuters сообщает, что сегодня в небе над Торонто произошел нестандартный инцидент – авиалайнеру, на борту которого находились 54 пассажира, пришлось сделать резкий маневр, чтобы избежать столкновения с неизвестным летательным аппаратом, в результате чего пострадали два человека, - передает replyua.net.

Двухпропеллерный самолет The Porter Airlines Bombardier Q400 производил посадку в аэропорту Билли Бишопа, когда пилоты неожиданно заметили прямо перед самолетом беспилотный летательный аппарат. Столкновение чуть не произошло на высоте 2,8 километров – пилотам удалось вовремя среагировать и совершить уклончивый маневр. Из-за резкого маневра пострадали несколько бортпроводников – они получили легкие травмы.

Глава Канадского совета безопасности в сфере транспорта заявил, что летательный аппарат, с которым чуть не столкнулся самолет, был, скорее всего, дроном. Он добавил: «Сначала пилоты подумали, что это воздушный шар, однако потом стало понятно, что это, скорее всего, беспилотник». В июне текущего года Федеральное министерство транспорта начало кампанию по урегулированию порядка использования беспилотников в специальных зонах, в частности аэропортах. В соседних с Канадой США законодательство запрещает какие-либо полеты дронов в зоне аэропортов, атомных электростанций и других специальных объектов.
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