Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Кремлевские журналисты отрапортовали о первом телефонном разговоре новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы президенты обсудили взаимоотношения США и России, сирийский конфликт, но не обмолвились ни словом о кризисе на востоке Украины.
Отмечается, что Владимир Путин «одарил» Дональда Трампа еще раз комплиментами по случаю победы на выборах в США, а также поспешил заверить, что Москва видит США друга и готова всячески сотрудничать во всех проектах двух государств. Впервые лидеры США и России заговорили о совместной борьбе с терроризмом в Сирии. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин предложил объединить усилия для урегулирования сирийского кризиса, на что получил одобрительный ответ Трампа.
Ни Путин, ни Трамп так и не решились поделиться своими взглядами на ситуацию, которая сложилась на востоке Украины, договорившись как можно быстрее организовать личную встречу, в ходе которой обсудить все важные вопросы. Добавим, что о такой подаче беседы сообщает российская сторона, пресс-служба Дональда Трампа пока от комментариев воздержалась.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter