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Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину

Трамп не захотел говорить с Путиным про Украину
Кремлевские журналисты отрапортовали о первом телефонном разговоре новоизбранного президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе беседы президенты обсудили взаимоотношения США и России, сирийский конфликт, но не обмолвились ни словом о кризисе на востоке Украины.

Отмечается, что Владимир Путин «одарил» Дональда Трампа еще раз комплиментами по случаю победы на выборах в США, а также поспешил заверить, что Москва видит США друга и готова всячески сотрудничать во всех проектах двух государств. Впервые лидеры США и России заговорили о совместной борьбе с терроризмом в Сирии. Как сообщает пресс-служба Кремля, Путин предложил объединить усилия для урегулирования сирийского кризиса, на что получил одобрительный ответ Трампа.

Ни Путин, ни Трамп так и не решились поделиться своими взглядами на ситуацию, которая сложилась на востоке Украины, договорившись как можно быстрее организовать личную встречу, в ходе которой обсудить все важные вопросы. Добавим, что о такой подаче беседы сообщает российская сторона, пресс-служба Дональда Трампа пока от комментариев воздержалась.
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