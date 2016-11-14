Лавров не доволен новыми решениями США, - Reuters

Информационное агентство Reuters сообщает, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Джон Керри сегодня в телефонном режиме обсудили вопросы в отношении военного конфликта в Сирии, - передает replyua.net.
Лавров и Керри пришли к соглашению о продолжении консультаций экспертов, чтобы попытаться урегулировать сирийский кризис, - об этом сегодня также сообщило внешнеполитической ведомство России. Лавров в очередной раз обвинил американскую сторону в неспособности четко разделить сирийские повстанческие группировки на «умеренные» и «террористические». Как известно, некоторые из повстанческих группировок в Сирии связаны с ИГИЛ и Аль-Каидой. В связи с этим Лавров вновь обвинил США в «саботировании переговоров по Сирии».
Лавров также выразил своей протест по поводу отказа Белого дома в предоставлении визы на въезд в США Кирсану Илюмжинову, президенту Всемирной шахматной федерации (ФИДЕ), в связи с чем россиянин не сможет принять участие в чемпионате мира по шахматам, который состоится в Нью-Йорке. Как известно, в США проживает Гарри Каспаров, который недавно выиграл суд против РФ в Европейском суде по правам человека.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter