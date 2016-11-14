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Назад в СССР: Додон инициирует референдум об отмене ассоциации с ЕС

Назад в СССР: Додон инициирует референдум об отмене ассоциации с ЕС
Новоизбранный президент Молдовы Игорь Додон не успел дождаться инаугурации, как заявил, что одним из первых его решений на посту президента будет инициатива о проведении референдума по отмене соглашения об ассоциации с ЕС. Политик уверен, что подавляющее большинство граждан Молдовы не поддерживают европейскую интеграцию.

По словам Додона, он, как ярый социалист, всегда выступал за возобновление тесного сотрудничества с Евразийским экономическим союзом, члены которого близки по духу жителям Молдовы. К тому же, по мнению Додона, члены Евразийского экономического союза намного сильнее от стран Европейского Союза в первую очередь в экономическом плане, имеют огромный промышленный потенциал.

«Около 70% населения считает Россию надежным партнером и другом, чего нельзя сказать о других странах Европы. Если бы сегодня провести референдум о сближении с ЕАЭС, то около 60% поддержали бы такое сближение. Семь лет назад был совсем другой настрой у людей, тогда было доверие к ЕС и желание стать членом Европейского сообщества, а сейчас мы все видим, как ЕС постепенно разрушается, теряя сплоченность и былую силу», – отметил Игорь Додон.
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