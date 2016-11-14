Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит бояться пророссийского настроя администрации Трампа.
Пономарь пишет, что очень важно понимать, что в политике всегда существует маятник – и в Болгарии, и в Молдове, люди попробовали пожить «при Европе», однако разочаровались, после чего маятник качнулся в другую, пророссийскую сторону. Политический обозреватель подчеркивает, что «жизнь по-российски» никогда не ассоциировалась с достатком и комфортом, даже если цены на нефть были высокими. «Нужно подождать, и маятник обязательно качнется в другую сторону. Нужно дать возможность и Болгарии, и Молдове осознать ошибочность выбора и принять его результаты», - пишет блогер.
Пономарь подчеркивает, что народ в Молдове и Болгарии инфантилен, как и в России – он не может осознать последствий своего выбора, не понимает процессов, которые происходят в государстве, а хочет только чтобы все наладилось быстро и просто. «Именно этим свойством народа активно пользуется российская пропаганда и именно поэтому в Украине тоже проиграли информационную войну с Кремлем», - сообщает блогер. Пономарь подчеркивает, что угроза прихода к власти в Украине кремлепопулистов существует, и так будет до тех пор, пока украинцы будут наивными, а киевские власти не обеспечат мощную информационную политику. Политический обозреватель пишет, об еще одном факторе, который помешает «русскому миру» укрепиться в Молдове и Болгарии – это цены на нефть. «При таких низких ценах на топливо еще два «дружеских государства» Россия у себя на шее не потянет. Поэтому для паники нет причин», - сообщает Пономарь.
Политический обозреватель также пишет, что не стоит беспокоиться и о возможном приходе к власти в Соединенных Штатах Америки республиканцев, лояльных к Кремлю – весь аппарат Белого дома насчитывает более 2,5 тыс. госслужащих. «В США просто нету столько пророссийских республиканцев», - сообщает Пономарь. Блогер подчеркивает, что до 20 января президентом США все еще будет Барак Обама, поэтому не стоит опережать события – нужно набраться терпения и подождать, пока «устаканится власть».
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