валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США
Как сообщает replyua.net, Олег Пономарь на своей странице в Фейсбуке пишет о том, какие изменения ждут Молдову и Болгарию в связи с прошедшими президентскими выборами, а также о том, почему не стоит бояться пророссийского настроя администрации Трампа.

Пономарь пишет, что очень важно понимать, что в политике всегда существует маятник – и в Болгарии, и в Молдове, люди попробовали пожить «при Европе», однако разочаровались, после чего маятник качнулся в другую, пророссийскую сторону. Политический обозреватель подчеркивает, что «жизнь по-российски» никогда не ассоциировалась с достатком и комфортом, даже если цены на нефть были высокими. «Нужно подождать, и маятник обязательно качнется в другую сторону. Нужно дать возможность и Болгарии, и Молдове осознать ошибочность выбора и принять его результаты», - пишет блогер.

Пономарь подчеркивает, что народ в Молдове и Болгарии инфантилен, как и в России – он не может осознать последствий своего выбора, не понимает процессов, которые происходят в государстве, а хочет только чтобы все наладилось быстро и просто. «Именно этим свойством народа активно пользуется российская пропаганда и именно поэтому в Украине тоже проиграли информационную войну с Кремлем», - сообщает блогер. Пономарь подчеркивает, что угроза прихода к власти в Украине кремлепопулистов существует, и так будет до тех пор, пока украинцы будут наивными, а киевские власти не обеспечат мощную информационную политику. Политический обозреватель пишет, об еще одном факторе, который помешает «русскому миру» укрепиться в Молдове и Болгарии – это цены на нефть. «При таких низких ценах на топливо еще два «дружеских государства» Россия у себя на шее не потянет. Поэтому для паники нет причин», - сообщает Пономарь.

Политический обозреватель также пишет, что не стоит беспокоиться и о возможном приходе к власти в Соединенных Штатах Америки республиканцев, лояльных к Кремлю – весь аппарат Белого дома насчитывает более 2,5 тыс. госслужащих. «В США просто нету столько пророссийских республиканцев», - сообщает Пономарь. Блогер подчеркивает, что до 20 января президентом США все еще будет Барак Обама, поэтому не стоит опережать события – нужно набраться терпения и подождать, пока «устаканится власть».
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11142

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

Блогер Олександр Коваленко розповів на своїй сторінці в Фейсбук про причини постійних технічних неполадок на єдиному в російському флоті авіаносці «Адмірал Кузнецов», - про це інформує replyua.net.

13 ноя 2016
7935

Аваков объяснил все, кроме того, откуда у Деевой 10 лет стажа, - Доник

Роман Доник в Facebook пишет, что Арсен Аваков разместил на своей странице пост, в котором прямо и иносказательно всех, кто не согласен с назначением Анастасии Деевой на должность своего заместителя,


Свежие новости

Портников: в проблемах с газом в Геническе виноваты украинские власти

Олег Пономарь определил самую простую манипуляцию Кремля

В Кремле не скрывают радости: Молдова и Болгария делают шаг назад от Европы

На Донбассе обнаружено еще одно доказательство российской агрессии – СБУ

У Рязані кажуть, що не будуть перейменовувати вулицю в честь Трампа

Дождется ли Украина «безвиза» в этом году – мнение Владимира Арьева

Бабченко: люди устали от хорошей жизни и хотят новую "прививку" в виде войны

Ляшко ще раз розкритикував Бойка

У СБУ розповіли, як РФ привласнює майно України в окупованому Криму

Портников объяснил, почему не нужно бояться результатов выборов в Молдове и Болгарии

Людина Саакашвілі йде з керівної посади в Одесі

Таємниці спецоперації «Шатун»: між брехнею і правдою

Новини з зони АТО за минулу добу (13.11.16)

Деканоидзе подала в отставку

Геращенко вимагає від депутатів пояснити, що саме вони роблять на території агресора

Пономарь рассказал, что дальше будет происходить в Болгарии, Молдове и США

По всій Україні організовують акції протесту, пропонуючи учасникам по 500 гривень - Луценко

У Польщі розправилися з особами, які спалили Український прапор

Общественный деятель задала Авакову три вопроса касаемо Анастасии Деевой

Бойко не витримав критику від Ляшка і... (ВІДЕО)

 Новости за день