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У Новій Зеландії – землетрус і цунамі

У Новій Зеландії – землетрус і цунамі
Нова Зеландія піддається жахливими природним катаклізмам, які вже забрали життя кількох людей, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інтернет-порталу «Каспаров.ру».

Так, вчора, тринадцятого листопада 2016 року, Геологічною службою Сполучених Штатів Америки було розповсюджено повідомлення про надзвичайно сильні підземні поштовхи, магнітуда яких сягнула семи цілих восьми десятих балів за шкалою Ріхтера. Епіцентр землетрусу був розміщений на глибині двадцять три кілометри і розташовувався на п’ятдесят три кілометри на схід від містечка Амберлі та на дев’яносто один кілометр на північ від міста Крайстчерч. Місцеве Міністерство цивільної оборони оголосило про загрозу виникнення цунамі, і їх повідомлення справдилось.

Так, висота хвиль на узбережжі вже сягнула двох метрів і продовжує збільшуватись. Наразі повідомляється про двох загиблих. Мерія столиці Нової Зеландії вже повідомила, що мешканців низки районів Веллінгтона евакуюють. Працівники Міністерства цивільної оборони попереджають, що найбільшого удару цунамі завдасть по острову Чатем, що знаходиться на сімсот кілометрів на схід від Нової Зеландії. Мешканцям цього острова вже порекомендували залишити населені пункти, розміщені на узбережжі, і піднятись на височини.
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