Потужний землетрус стався в Аргентині

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Ціла низка землетрусів завдала руйнувань та призвела до людських жертв за останні кілька днів в Японії та Італії. Відтак, сьогодні, тринадцятого листопада 2016 року, підземні поштовхи відчувались і на території Південної Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені інтернет-порталом «Цензор.нет».Так, за інформацією видання, «трясло» північний захід Аргентини. Геологічна служба Сполучених Штатів Америки повідомила, що магнітуда поштовхів сягала шести цілих двох десятих балів за шкалою Ріхтера. Інцидент стався об одинадцятій годині ранку за місцевим часом (в Києві - шістнадцята година). Епіцентр поштовхів знаходився у двадцяти шести кілометрах від містечка Чілесіто і у двох сотнях кілометрів від державного кордону з Чилі. Глибину, з якої надходили поштовхи, геологи поки не з’ясували. На щастя, інформація про руйнування чи людські жертви не надходила.Нагадаємо, за останній тиждень у світі відбулась низка землетрусів. Так, кількома днями раніше надходили повідомлення про підземні поштовхи в Японії. Раніше відбулись повторні землетруси в Італії, яка за останні три місяці переживає період підвищеної сейсмічної активності.