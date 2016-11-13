валюта
СпецтемаПономарь: отличная воскресная новость

Потужний землетрус стався в Аргентині

Потужний землетрус стався в Аргентині
Ціла низка землетрусів завдала руйнувань та призвела до людських жертв за останні кілька днів в Японії та Італії. Відтак, сьогодні, тринадцятого листопада 2016 року, підземні поштовхи відчувались і на території Південної Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені інтернет-порталом «Цензор.нет».

Так, за інформацією видання, «трясло» північний захід Аргентини. Геологічна служба Сполучених Штатів Америки повідомила, що магнітуда поштовхів сягала шести цілих двох десятих балів за шкалою Ріхтера. Інцидент стався об одинадцятій годині ранку за місцевим часом (в Києві - шістнадцята година). Епіцентр поштовхів знаходився у двадцяти шести кілометрах від містечка Чілесіто і у двох сотнях кілометрів від державного кордону з Чилі. Глибину, з якої надходили поштовхи, геологи поки не з’ясували. На щастя, інформація про руйнування чи людські жертви не надходила.

Нагадаємо, за останній тиждень у світі відбулась низка землетрусів. Так, кількома днями раніше надходили повідомлення про підземні поштовхи в Японії. Раніше відбулись повторні землетруси в Італії, яка за останні три місяці переживає період підвищеної сейсмічної активності.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: отличная воскресная новость
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 ноя 2016
11703

Українська дипломатія Клімкіна-Порошенка: провал за провалом

Українське суспільство традиційно звикло критикувати владу за блокування реформ, боротьби з корупціонерами та олігархічним засиллям. Це цілком зрозуміло: українці орієнтуються на внутрішні проблеми у


Свежие новости

Поставки газа в Геническ - троллинг продолжается

Результаты выборов в Болгарии привели к отставке премьер-министра

У Новій Зеландії – землетрус і цунамі

Доник: покажите мне то место в МВД, которое реформируют эти молодые дарования

Украина не должна признавать результаты выборов в Молдове, - депутат

У Росії вже закликають не дуже радіти перемозі Трампа

Известны предварительные результаты президентских выборов в Молдове

Обама проситиме Грецію не пускати російський флот в порти

Британці заявили, що тиснутимуть на адміністрацію Трампа

Іракські урядові війська звільнили від ІД столицю древньої Ассирії

США выразили солидарность Украине в почтении памяти жертв Голодомора

Доленосне голосування на президентських виборах в Молдові завершилось

Сверхновое оружие оказалось слишком дорогим для американцев

Постійна брехня не робить тебе гарним брехуном – засновник Bellingcat про Росію

Потужний землетрус стався в Аргентині

Мы продули все достижения крымской весны, - Крымнашист

Блогер розповів про черговий облом кримських окупантів

Ницой о том, как Министерство образования Украины поставило украинцев в интересную позу

Блогер розставив всі крапки над «і» з приводу технічного стану «Адмірала Кузнецова»

На президентських виборах в Болгарії перемагає проросійський кандидат

 Новости за день