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В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, есть угроза цунами

В Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов, есть угроза цунами
Землетрясение магнитудой 7,8 балла всколыхнуло Новую Зеландию, сообщает replyua.net. Соответствующую информацию распространило информационное агентство Associated Press со ссылкой на Геологическую службу США.

Согласно информации USGS, эпицентром землетрясения стала северная часть небольшого города Крайстчерч, находящегося на Южном острове Новой Зеландии. Очаги землетрясения расположились на глубине 16 км недалеко от Ханмер Спрингс.

Сотрудники министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управление Новой Зеландии проинформировали о начале цунами. Кроме того, власти попросили местных жителей переместиться в районы, расположенные вдали от побережья. Также в ведомстве опубликовали практическую подсказку для граждан.

По информации USGS, эпицентр землетрясения находился к северу от городка Крайстчерч, расположенного на Южном острове Новой Зеландии. Очаги землетрясения залегали на глубине 16 км недалеко от Ханмер Спрингс.

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управление Новой Зеландии сообщило о начале цунами. Также власти призвали местных жителей переместиться в районы, расположенные дальше от побережья. Также ведомство опубликовало практическую подсказку для граждан.
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