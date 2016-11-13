Землетрясение в Японии - новые данные

Информационное агентство Associated Press сообщает, что сегодняшнее землетрясение, произошедшее у восточного побережья Японии, не вызвало серьезных разрушений. Ни один человек не пострадал, - об этом передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, Геологическая служба Соединенных Штатов Америки заявила, что землетрясение произошло в двенадцати километрах от Онагавы вблизи Сендая в 6:42 утра по местному времени. Японские СМИ пишут, что в результате инцидента не погиб и не пострадал ни один человек, несмотря на то, что его сила была оценена в 6,2 балла, и о нем не было известно заранее. Также в американском ведомстве отметили, что землетрясение не спровоцировало цунами.
Геологическая служба сообщила, что подземные толчки произошли на глубине 45 километров. Как известно, Япония расположена вдоль так называемого тихоокеанского «Огненного кольца», и является одной из немногих стран мира, чаще всего подвергаемых землетрясениям. Последнее крупное землетрясение в стране произошло в 2011 году в вблизи острова Хонсю, в 130 километрах от Сендая и имело силу 9,1 балла.
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