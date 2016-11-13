Я готов сесть в тюрьму, - президент Филиппин

Как сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters, президент Филиппин Родриго Дутерте заявил, что готов на все – на самые радикальные меры, вплоть до тюремного заключения, чтобы спасти свою кампанию по борьбе с наркобизнесом.
Издание пишет, что Дутерте, являющийся бывшим прокурором, получил прозвище «Каратель» за свою жестокую кампанию по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в стране. Президент Филиппин подтвердил, что злоупотребил своей властью и приостановил на время действие в стране презумпции невиновности и принципа верховенства права для того, чтобы побороть наркобизнес. «В нашем расследовании было так много подозреваемых, что необходимо было бы открывать десятки уголовных дел в день, а на это потребовалось бы слишком много времени и человеческих ресурсов. Расследование бы затянулось, и драгоценное время было бы упущено», - отметил он.
Дутерте не отрицает, что он становил действие презумпции невиновности в стране. Он добавил, что понимает, что все его действия могут быть обжалованы в Верховном суде, а против него может быть открыто уголовное дело. «Я не мог остановиться в своих действиях. Я понимаю, что может быть расследование, и я готов сесть в тюрьму. Я должен был довести кампанию до конца, и я верю, что страна после ее завершения будет жить лучше», - заявил Дутерте.
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