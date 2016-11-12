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Новий кривавий теракт у Пакистані

Новий кривавий теракт у Пакистані
У Пакистані сьогодні, дванадцятого листопада 2016 року, відбувся новий кривавий терористичний акт, який забрав десятки життів, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, оприлюднені виданням «Новое Время».

Так, у провінції Белуджістан, яка вважається регіоном із найвищим рівнем терористичної загрози, кілька сотень вірян зібрались для традиційного ритуального танцю поблизу мавзолею Шаха Нурані. Саме під час церемонії і пролунав вибух. У результаті постраждали більше сотні осіб, понад п’ятдесят осіб загинули. ЗМІ повідомляють про постійне зростання кількості жертв терористичного акту. Для надання медичної допомоги постраждалих переправляють до міста Карачі, розташованого у сотні кілометрів. Відповідальність за вибух вже взяло на себе терористичне угрупування «Ісламська держава».

Нагадаємо, Белуджістан постійно перебуває в епіцентрі діяльності терористів. Наприклад, у попередньому місяці вони напали на поліцейський відділок, внаслідок чого загинули шістдесят осіб. Сімдесят життів забрав вибух, організований у цій місцевості терористом-смертником у серпні поточного року. Всі ці напади були організовані бойовиками Ісламської держави.
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