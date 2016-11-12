Саммит НАТО пришлось перенести из-за Трампа

Издательство «Der Spiegel» сообщает, что Дональд Трамп еще официально не приступил к выполнению обязанностей президента Соединенных Штатов Америки, однако уже стал причиной переноса ближайшего саммита НАТО – первого в 2017 году.
Как сообщает replyua.net, страны-участники альянса решили, что новый саммит НАТО стоит проводить только тогда, когда Трамп уже станет полноправным американским президентом. Поскольку его инаугурация назначена на двадцатое января следующего года, он никак не сможет прибыть на саммит НАТО, который должен был состояться в конце января – по мнению альянса, Трамп сможет принять участие в саммите лишь спустя несколько недель после вступления в должность.
Напоминаем, что в одной из своих предвыборных речей Трамп назвал НАТО «ненужной организацией», что вызвало сильную обеспокоенность государств, входящих в состав военного альянса. Также Трамп заявлял, что, в случае военной агрессии РФ против одного из участников НАТО, государству будет оказана помощь, только если НАТО сочтет, что оно выполнило все меры обороны от внешней агрессии. В противном случае военная помощь НАТО будет предоставляться такому государству за деньги. Издание отмечает, что дальнейшая политика Трампа в отношении НАТО может быть разной, однако наиболее вероятным является сценарий, по которому новый президент США потребует от стран ЕС укрепления их систем безопасности и увеличения затрат на оборону.
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