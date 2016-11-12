Возле берегов Японии сильнейшее землетрясение

Вблизи восточного побережья острова Хонсю, у берегов Японии, произошло сильнейшее землетрясение магнитудой 6,2 балла. Как информирует replyua.net со ссылкой на Reuters, подземные толчки были зафиксированы накануне, около полуночи по киевскому времени.
Эпицентр землетрясения находился вблизи японского города Сендай, на глубине свыше сорока километров. В Японии уже отметили, что это землетрясение может иметь серьезные последствия. Японские специалисты уже приступили к проверке на влияние подземных толчков на функционирование атомной электростанции «Фукусима», которая ранее пострадала еще от одного мощного землетрясения. Нужно отметить, что подземные толчки носили «внезапный характер» - японские метеорологические службы землетрясения не прогнозировали. О жертвах и разрушениях пока не сообщается.
Напомним, что не только Японию сотрясают подземные толчки – в Италии, начиная с августа этого года, зафиксировано уже несколько сильных землетрясений. Последнее из них произошло 3 ноября, недалеко от города Перуджа. Магнитуда достигала пяти баллов. Несколькими днями ранее в Италии были зафиксированы подземные толчки магнитудой до 7,1 баллов, которые привели к серьезным разрушениям.
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