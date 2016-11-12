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В Мьянме идет изучение обломков неопознанного объекта

В Мьянме идет изучение обломков неопознанного объекта
Позавчера в один из карьеров Мьянмы, где идет добыча нефрита, упал обломок неизвестного объекта, предположительно китайского космического спутника, информирует replyua.net со ссылкой на ВВС.

Эксперты утверждают, что этот обломок был частью китайского спутника «Пульсар», который ракетоноситель «Чанчжэн-11» смог вывести на орбиту в этот четверг. По словам экспертов, обломок очень похож на часть китайского спутника, однако утверждать это они не могут. Ширина объекта превышает один метр, длина достигает четырех с половиной метров. По чистой случайности никто не пострадал в результате падения этого объекта. Работники карьера обнаружили металлический обломок в четверг, а чуть позже рядом с карьером на жилой дом упал еще один металлический объект, проломив крышу. Местные жители отметили, что на куске металла можно разобрать надписи на китайском языке.

Объект, упавший в карьер, сначала «приземлился» в другом месте, однако скорость падения была настолько высокой, что металлический кусок ударился о землю, а потом отскочил на 50 метров. По словам местных жителей, падение сопровождалось сильным шумом.
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