Фьюри решил пойти по стопам Трампа

Тайсон Фьюри решил, что пропадать из поля зрения нельзя и порадовал своих фанатов очередным заявлением. Как передает replyua.net, на своей странице в Твиттере британский боксер написал о том, что даже Дональд Трамп смог стать президентом большой страны, поэтому в ближайшее время он тоже намеревается уйти в большую политику и стать премьер-министром Великобритании.
По словам Фьюри, американцы поступили правильно, проголосовав за радикальные перемены в США, и жителям Великобритании нужно последовать их примеру. Также британский спортсмен обратился и к самому Дональду Трампу, отметив, что слышал о том, что Трампу нужен помощник, и он согласен им стать. Напомним, что некоторое время назад Тайсон Фьюри отказался от двух своих титулов и заявил, что в настоящий момент бокс его не волнует, и он намерен заняться лечением и оздоровлением.
Ранее боксера уличили в употреблении кокаина, однако Фьюри отметил, что с помощью наркотиков пытался избавиться от депрессии. В конце сентября британец сдал положительный допинг-тест на кокаин, а еще раньше отказался от проведения поединка-реванша против Владимира Кличко.
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