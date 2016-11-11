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Пономарь: Трамп очень вменяем

Пономарь: Трамп очень вменяем
На календаре уже пятница, и большая президентская неделя подходит к завершению. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Олег Пономарь. По его словам, новостей сегодня немного, но эта неделя заканчивается символично: Барак Обама провел встречу с Дональдом Трампом в Белом доме.

Более того, нынешний президент Соединенных Штатов остался очень доволен разговором с Трампом и даже вдохновленным. Пономарь отмечает, что Трамп оказался очень вменяемым. Еще одна новость – прозвучало очень важное заявление от Международного валютного фонда о том, что случится с теми, кто воровал или ворует деньги дяди Сэма, поступившие в Украину. Кроме того, Международный валютный фонд готов помочь НАПК проверить находящееся за границей имущество тех, кто подал е-декларации.

Еще одно важное событие, отмечает эксперт, - миссия по расследованию авиакатастрофы на Донбассе намерена остаться в Украине до августа следующего года. От себя напомним, что несколько часов назад Дональд Трамп вместе с супругой Меланией пожаловал в Белый дом, где супружескую чету встречали супруги Мишель и Барак Обама.
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Горячая тема: Нусс: новая хитрость от Саакашвили
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