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Япония заявила, что будет договариваться с Трампом еще до его инаугурации

Япония заявила, что будет договариваться с Трампом еще до его инаугурации
Reuters сообщает, что Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сегодня анонсировал свою встречу с Дональдом Трампом. По его словам, ее целью станет налаживание хороших отношений между странами и личных связей между политиками, а также обсуждение важности двустороннего альянса по обеспечению безопасности – об этом информирует replyua.net.

Абэ заявил, что он уже общался с Трампом по телефону и получил подтверждение продолжения тесного сотрудничества между странами, подчеркнув важность для Японии и Соединенных Штатов Америки, как и всего мира, японско-американского альянса в Тихоокеанском регионе. Встреча главы японского правительства и Трампа пройдет в Нью-Йорке перед началом Азиатско-Тихоокеанского экономического саммита, который состоится в Перу.

Министр иностранных дел Японии заявил, что «Трампу потребуется больше времени, чем требовалось другим новоизбранным президентам США для создания собственной команды – сейчас он ищет людей для назначения на ключевые должности, и этот процесс может идти дольше, чем обычно». Он добавил, что интересы Японии состоят в том, чтобы защитить их отношения с США во время «переходного периода».
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