Полиция арестовала 60 протестующих против избрания Трампа

В Нью-Йорке полицейские арестовали три десятка человек, которые стали участниками акций протеста в связи с победой Дональда Трампа на выборах президента США, сообщает replyua.net.
В общей сложности, в протестах в Нью-Йорке приняли участие свыше тысячи человек. Они собрались накануне вечером в районе Манхэттена и начали скандировать лозунг «Не наш президент», передает Интерфакс.
Столько же участников протеста в Чикаго намеревались устроить митинг возле Trump International Hotel, владельцем которого является новоизбранный президент США. Там они кричали «Нет Трампу! Нет Ку-клукс-клану! Нет расизму в США!». Но колонну движения митингующих остановила полиция. Правоохранители перекрыли дорогу.
Подобные акции протеста состоялись в Вашингтоне, Сиэтле, Лос-Анджелесе, Фениксе, Филадельфии, Портленде, многих других городах и штатах страны.
Как известно, выдвинутый Республиканской партией и скандальный миллиардер из Нью-Йорка Дональд Трамп станет очередным американским президентом. И даже сделанные им неоднозначные заявления на тему жизни иммигрантов, мусульман и женщин, вызвавших ощущение обиды у множества американцев, ему удалось получить необходимые 270 электоральных голосов.
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