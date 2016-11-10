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Трамп обещает дружбу кубинцам, а они устраивают военные учения после его победы

Трамп обещает дружбу кубинцам, а они устраивают военные учения после его победы
Накануне избранный президентом США Дональда Трамп пообещал, что между Вашингтоном и Гаваной начнется оттепель, однако сегодня на Кубе объявили общенациональные военные учения, сообщает replyua.net со ссылкой на Reuters.

В сообщении говорится о том, что официально учения и заявление Трампа никак между собой не могут быть связаны, и власти Кубы даже еще не отреагировали на победу республиканца, однако учения пройдут в период с 16 по 20 ноября, и о них стало известно только сегодня. Новость о проведении масштабных учений несколько часов назад появилась в кубинской газете, которую издает правящая Коммунистическая партия. Цель военных учений – поднять обороноспособность Кубы и подготовить жителей государства к тому, чтобы они могли противостоять различным действиям врага.

Нужно отметить, что военные учения на Кубе проводятся регулярно последние 35 лет, и часто они бывают связаны с новыми, не всегда дружественными, заявлениями со стороны Соединенных Штатов. Учения проводились еще с того момента, когда между двумя государствами возникла напряженность.
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