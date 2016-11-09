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Канада заявила, что будет тесно сотрудничать с Трампом

Канада заявила, что будет тесно сотрудничать с Трампом
Премьер-министр Канады сегодня пообещал, что США и Канаду ждет очень тесное сотрудничество, не только в интересах канадцев, но и в интересах всего мира – об этом он сообщил в своем выступлении перед студентами в Оттаве. Несколькими часами ранее Джастин Трюдо официально поздравил Трампа с победой и добавил, что у Канады никогда не было такого надежного и близкого союзника и партнера, как Соединенные Штаты – об этом сообщает replyua.net со ссылкой на Associated Press.

Несмотря на эти громкие замечания Трюдо, его позиция в отношении Трампа неоднозначна – глава канадского правительства имеет взгляды, диаметрально противоположные взглядам Трампа по нескольким важным вопросам. В частности, Трюдо не раз подчеркивал свое лояльное отношение к мигрантам, всецело поддержал соглашение об изменении климата и торговую сделку между Канадой и ЕС. Особую озабоченность канадцев и политиков вызывает высказанное прямо намерение Трампа пересмотреть условия соглашения о свободной торговле. Трюдо отказался сегодня давать какие-либо комментарии журналистам. Выступая перед студентами, он добавил, что видит в результатах выборов в США «послание» - победа Трампа является плодом возмущения представителей американского рабочего класса.
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